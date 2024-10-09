Беглов поздравил почтовых работников и рассказал о преимуществах «цифровизации»

По словам градоначальника, сегодня в мегаполисе трудится около 7 тыс. сотрудников Почты России, труд которых остается востребованным.
«В нашем городе почтальон — профессия с большими культурно-историческими традициями. В годы блокады почтальоны спасли многих обессилевших людей в холодных квартирах. Они и сегодня нередко берут на себя функции социальных работников», — подчеркнул господин Беглов.
Губернатор добавил, что в этом году в Петербурге открылись современные почтовые отделения в новых кварталах Приморского и Невского районов, где можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести товары первой необходимости. Все большим спросом пользуются цифровые и дистанционные почтовые сервисы. Благодаря им появилась возможность оформить письмо, посылку или подписаться на журнал в любой момент, не выходя из дома.
Отметил Беглов и мобильное приложение почты, которое позволяет оплатить посылку заранее, отследить путь письма, найти почтовое отделение или вызвать курьера. в 59 отделениях Петербурга и Ленобласти уже работают зоны самообслуживания. Благодаря этому новшеству удалось сократить время ожидания при оформлении посылок и писем. А благодаря новой системе идентификации посылку теперь можно получить без предъявления паспорта.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский градоначальник поздравил учителей с профессиональным праздником, подчеркнув, что труд преподавателя, в первую очередь, призвание, требующее высочайшего профессионализма и важных человеческих качеств.