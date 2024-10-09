Беглов поздравил почтовых работников и рассказал о преимуществах «цифровизации»

Губернатор добавил, что в этом году в Петербурге открылись современные почтовые отделения в новых кварталах Приморского и Невского районов, где можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести товары первой необходимости. Все большим спросом пользуются цифровые и дистанционные почтовые сервисы. Благодаря им появилась возможность оформить письмо, посылку или подписаться на журнал в любой момент, не выходя из дома.