Наталья Рогова стала министром молодежной политики Самарской области

В среду, 9 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о назначении Натальи Роговой на должность министра молодежной политики региона. Об этом решении стало известно в ходе оперативного совещания.
«Такое решение было принято по результатам открытого конкурса. Одна из приоритетных задач — преодолеть отрицательную динамику оттока молодежи из региона, а также реализация нового нацпроекта “Молодежь и дети”, — отметил глава региона.
Ранее занимавшая должность проректора по воспитательной работе и молодежной политике Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информации Наталья Рогова имеет значительный опыт работы в образовательной сфере. Ей 42 года, она является кандидатом физико-математических наук.
Напомним, предыдущий министр молодежной политики Сергей Бурцев подал в отставку, пояснив, что не согласен с озвученными предположениями и опровергает слухи в социальных сетях. Он отметил, что не хочет, чтобы на молодежную политику региона ложилась тень, поэтому и принял решение покинуть свой пост.