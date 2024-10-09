Наталья Рогова стала министром молодежной политики Самарской области

Напомним, предыдущий министр молодежной политики Сергей Бурцев подал в отставку, пояснив, что не согласен с озвученными предположениями и опровергает слухи в социальных сетях. Он отметил, что не хочет, чтобы на молодежную политику региона ложилась тень, поэтому и принял решение покинуть свой пост.