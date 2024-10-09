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Полиция Молдавии арестовала листовки коммунистов в типографии

Полиция Молдавии арестовала тираж листовок Партии коммунистов в типографии.

Как сообщает Sputnik.Молдова, правоохранители объяснили, что конфисковали агитационную продукцию из-за неприемлемого контента.

В листовках говорилось об обязательстве продажи земли в случае вступления Молдавии в ЕС.