Главу Минздрава Башкирии оштрафовали из-за нарушений по нацпроектам

Из-за отсутствия контроля со стороны регионального министерства здравоохранения за исполнением получателями межбюджетных трансфертов условий их предоставления, отдельные мероприятия в декабре 2022 года, а также в 2023 году не были реализованы. Среди них строительство ГБУЗ «Городская больница № 9 ГО г. Уфа» в Затоне, капитальный ремонт 22 медицинских учреждений, поставка более 3 тысяч единиц медицинского оборудования.