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Главу Минздрава Башкирии оштрафовали из-за нарушений по нацпроектам

По постановлению прокуратуры и.о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин оштрафован за недостижение целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Из-за отсутствия контроля со стороны регионального министерства здравоохранения за исполнением получателями межбюджетных трансфертов условий их предоставления, отдельные мероприятия в декабре 2022 года, а также в 2023 году не были реализованы. Среди них строительство ГБУЗ «Городская больница № 9 ГО г. Уфа» в Затоне, капитальный ремонт 22 медицинских учреждений, поставка более 3 тысяч единиц медицинского оборудования.

В результате глава Минздрава привлечен к административной ответственности. Постановление в законную силу не вступило.

UPD: в региональном Минздраве рассказали, что все случаи изменения сроков носят формальный или технический характер и не влияют значимо на результат мероприятий.

«Наша система здравоохранения — одна из самых крупных в стране. Масштабная инфраструктура, которая нуждается в постоянном внимании и ресурсах. Стремимся выстроить эту работу — ремонты, закупка оборудования и стройки — с учетом логистических и иных объективных факторов. Больше всего на это влияют особенности проведения тендеров и задержки поставок из-за внешних причин», — добавили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на это, Минздрав РБ добивается реализации планов в соответствии с национальным проектом «Здравоохранения».

В 2022—2023 годах была проведена масштабная работа в рамках этого проекта. Так, был проведен капитальный ремонт в 34 объектах здравоохранения, направлено более 156 млн рублей на ремонтные работы, установлено 3 032 единицы современного медоборудования.

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