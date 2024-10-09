Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Татарстана подписал закон о «невыездных» депутатах

Теперь они должны заранее уведомлять о планируемом отъезде за рубеж.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане ограничили право на выезд за границу для некоторых депутатов. Соответствующие поправки к закону подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, нововведение распространяется на депутатов, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Решение об ограничении права на выезд принимает председатель Госсовета региона.

Теперь депутаты законодательных органов власти должны заранее уведомлять о планируемом отъезде за рубеж. Они обязаны проходить проверку в ФСО на предмет доступа к сведениям особой важности. После этого чиновники смогут получить добро.

Напомним, Альберт Хуснуллин отказался от участия в выборах депутатов в Госсовет Татарстана. Всего свои кандидатуры подали четыре человека.