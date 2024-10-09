Глава Татарстана подписал закон о «невыездных» депутатах

В Татарстане ограничили право на выезд за границу для некоторых депутатов. Соответствующие поправки к закону подписал раис республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, нововведение распространяется на депутатов, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Решение об ограничении права на выезд принимает председатель Госсовета региона.
Теперь депутаты законодательных органов власти должны заранее уведомлять о планируемом отъезде за рубеж. Они обязаны проходить проверку в ФСО на предмет доступа к сведениям особой важности. После этого чиновники смогут получить добро.
Напомним, Альберт Хуснуллин отказался от участия в выборах депутатов в Госсовет Татарстана. Всего свои кандидатуры подали четыре человека.