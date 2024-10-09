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Дрозденко: Ленобласть продолжит восстановление подшефного Енакиево в ДНР

Ленинградская область продолжит восстановление подшефного города Енакиево в ДНР в 2025—2027 годах.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы подвели итоги работы Ленинградской области в нашем подшефном городе Енакиево. Все планы по 2024 году Ленинградская область достойно выполнила. Мы сверстали программу на 2025−2027 годы. Договорились, что финансовая поддержка от Ленинградской области будет не менее, чем поддержка в этом году», — рассказал Дрозденко по итогам рабочей поездки в ДНР.

По его словам, в планах на следующий год — ремонт и реконструкция одной из школ, продолжение дорожных ремонтных работ и работ по канализационной сети, а также по водоснабжению.

Выполнение программы в Мариуполе также идет с опережением — заканчиваются ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне Ленинградский. Реставрируются ряд знаковых объектов города.