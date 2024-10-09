Дрозденко: Ленобласть продолжит восстановление подшефного Енакиево в ДНР

«Сегодня мы подвели итоги работы Ленинградской области в нашем подшефном городе Енакиево. Все планы по 2024 году Ленинградская область достойно выполнила. Мы сверстали программу на 2025−2027 годы. Договорились, что финансовая поддержка от Ленинградской области будет не менее, чем поддержка в этом году», — рассказал Дрозденко по итогам рабочей поездки в ДНР.