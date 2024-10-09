Мосты и эстакады в Ростовской области возьмут под особую охрану

Больше 11,5 млн рублей планируют выделить власти Ростовской области на дополнительную защиту трасс и мостов в Матвеево-Курганском районе, который граничит с ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую информационную систему в сфере закупок.