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Мосты и эстакады в Ростовской области возьмут под особую охрану

11,5 млн рублей выделят в Ростовской области на защиту трасс у границы с ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Больше 11,5 млн рублей планируют выделить власти Ростовской области на дополнительную защиту трасс и мостов в Матвеево-Курганском районе, который граничит с ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую информационную систему в сфере закупок.

По условиям контракта, участвовать в тендере могут только подразделения ведомственной охраны в области транспорта или аккредитованные в этом юрлица.

Исполнитель должен наблюдать за проезжей и пешеходной частью, участниками транспортного и пешеходного движения, акваторией рек, а также проверять на наличие посторонних и подозрительных предметов дороги, места под мостами и эстакадами.

Требуется обеспечить защиту трех мостов через реку Миус, мостов через реки Каменку, Крынку и через Соленую балку. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2025 года.

Также минтранс области объявил конкурсы по дополнительной защите дорог в Куйбышевском, Чертковском и Миллеровском районах. Общая сумма этих контрактов составляет около 35 млн рублей.