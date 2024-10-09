Мосты и эстакады в Ростовской области возьмут под особую охрану

Больше 11,5 млн рублей планируют выделить власти Ростовской области на дополнительную защиту трасс и мостов в Матвеево-Курганском районе, который граничит с ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую информационную систему в сфере закупок.
По условиям контракта, участвовать в тендере могут только подразделения ведомственной охраны в области транспорта или аккредитованные в этом юрлица.
Исполнитель должен наблюдать за проезжей и пешеходной частью, участниками транспортного и пешеходного движения, акваторией рек, а также проверять на наличие посторонних и подозрительных предметов дороги, места под мостами и эстакадами.
Требуется обеспечить защиту трех мостов через реку Миус, мостов через реки Каменку, Крынку и через Соленую балку. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2025 года.
Также минтранс области объявил конкурсы по дополнительной защите дорог в Куйбышевском, Чертковском и Миллеровском районах. Общая сумма этих контрактов составляет около 35 млн рублей.