Рассказываем, какие серьезные изменения ждут белорусов в ближайшее время

Вступают в силу изменения для водителей
С 9 октября в Беларуси вступают в силу изменения, внесенные в единую программу повышения квалификации водителей механических транспортных средств категории В.
Так, срок повышения квалификации теперь уменьшен с 8 до 5 дней, а количество часов обучения сокращено с 55 до 35. Также обновлены требования к минимальному перечню учебного оборудования в классах по некоторым предметам.
В ноябре белорусов ждут большие выходные
В ноябре у белорусов выпадет возможность устроить себе небольшие каникулы на четыре дня. Это связано с тем, что 7 ноября приходится на четверг, а пятница, 8 ноября, будет выходным днем. Рабочий день при этом будет перенесен на 16 ноября.
В связи с этим у работников, которые трудятся по графику пятидневки, получится сразу четыре выходных подряд.
Изменения для физлиц при работе в такси
С 1 ноября 2024 года для физических лиц, которые осуществляют или собираются осуществлять на автомобилях-такси перевозки пассажиров, изменятся условия исполнения такой деятельности.
Так, физические лица будут вправе осуществлять деятельность в сфере автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси либо как наемные работники субъектов хозяйствования, либо как индивидуальные предприниматели.
Белорусские пенсионеры могут получить дополнительную льготу
Пенсионеры в Беларуси, согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, могут быть освобождены от одного из налогов — налога за владение собаками.
Кроме этого, в отношении инвалидов I, II групп и инвалидов III группы (для одной собаки), а также инвалидов, владеющих собакой-поводырем, также будет применена данная льгота.
Предполагается распространение льготы и на семьи с детьми-инвалидами, а также физических лиц, которые живут в одноквартирных или блокированных жилых домах.
Изменятся ставки налога для сдающих квартиры в аренду
Повышение ставок налога за сдачу квартир в аренду предусмотрено в 2025 году. Это также связано с поправками в Налоговый кодекс. Речь идет о налоге, который владельцы недвижимости платят за каждую комнату в фиксированных суммах.
На данный момент в Минске за одну жилую комнату ставка налога составляет Br47. По стране это самый высокий показатель. В будущем налог вырастет до Br50.
Кроме этого, ставка единого налога повысится и для сдачи квартир посуточно. В Минске она составляет Br667 в месяц за каждую комнату, а станет Br700.
Планируется увеличение трудовых пенсий
Во время заседания Совета Министров в августе премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что бюджет на 2025 год был сформирован с учетом социальной направленности.
В 2025 году расходы на оплату труда в бюджетной сфере будут увеличены на 14,7%. Таким образом, они составят Br20,2 млрд. В связи с этим соразмерно оплате труда увеличатся и пенсии.
Вступит в силу закон «Об ответственном обращении с животными»
Закон «Об ответственном обращении с животными» вступит в силу с 1 января 2025 года. Он установит общие правила общения с животными, являющимися компаньонами, а также служебными животными, лабораторными или теми, которые используются в спорте и культурной деятельности.
В результате повысятся требования к владельцам опасных собак. Владельцам животных-компаньонов (кроме собак-поводырей) будет запрещено посещать некоторые места. Питомникам придется чипировать реализуемый приплод. У владельцев, которые будут нарушать условия обращения с животным, смогут изъять питомца, а хозяев временно ограничивать в праве собственности.
Планируется облагать налогом доходы физлиц от операций с криптовалютами
Новую статью о налоге, связанном с криптовалютами, планируется внести в Налоговый кодекс Беларуси с 2025 года.
Доходы от операций с цифровыми активами, в соответствии с проектом, включают в себя все виды поступлений от операций с криптовалютой. Физические лица будут освобождаться от уплаты подоходного налога с доходов от операций с токенами, которые были созданы резидентами ПВТ и/или через его резидентов.
Не будут облагаться налогом также доходы от обмена токенов на другие токены, майнинга, получения токенов от физических лиц в подарок или передачи по наследству.