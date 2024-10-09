Рассказываем, какие серьезные изменения ждут белорусов в ближайшее время

В ноябре у белорусов выпадет возможность устроить себе небольшие каникулы на четыре дня. Это связано с тем, что 7 ноября приходится на четверг, а пятница, 8 ноября, будет выходным днем. Рабочий день при этом будет перенесен на 16 ноября.