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Мэр Казани возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО за сентябрь

В тройку лидеров вошли главы Ульяновска и Перми.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов Приволжского федерального округа за сентябрь 2024 года. Медиаиндекс градоначальника по результатам анализа федеральных и региональных средств массовой информации составил 20 тыс. 685,1 пункта.

СМИ писали о том, что Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ. Напомним, глава города проверил, как организована работа избирательного участка № 340 в Казанском государственном институте культуры.

Также мэр провел заседание городского штаба по подготовке к саммиту БРИКС и проверил готовность общественных пространств и гостиниц к международному событию.

Кроме того, Ильсур Метшин посетил Московский рынок, где подходит к концу первый этап реконструкции. Один из старейших рынков города станет первым объектом в столице Татарстана, работающим в формате фуд-холла.

Еще одним ярким событием стал осмотр первой партии 20 газомоторных автобусов, которые закупили для МУП «ПАТП № 2». В числе преимуществ нового транспорта — наличие кондиционеров, низкий расход топлива, большой срок эксплуатации и наличие сервисной службы в Татарстане.

В тройке лидеров рейтинга также оказались глава Ульяновска Александр Болдакин и глава Перми Эдуард Соснин.

Напомним, в августе Ильсур Метшин занял первую строчку медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО. Тогда его медиаиндекс составил 19 тыс. 693 пункта.

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