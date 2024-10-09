Мэр Казани возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО за сентябрь

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов Приволжского федерального округа за сентябрь 2024 года. Медиаиндекс градоначальника по результатам анализа федеральных и региональных средств массовой информации составил 20 тыс. 685,1 пункта.
СМИ писали о том, что Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ. Напомним, глава города проверил, как организована работа избирательного участка № 340 в Казанском государственном институте культуры.
Также мэр провел заседание городского штаба по подготовке к саммиту БРИКС и проверил готовность общественных пространств и гостиниц к международному событию.
Кроме того, Ильсур Метшин посетил Московский рынок, где подходит к концу первый этап реконструкции. Один из старейших рынков города станет первым объектом в столице Татарстана, работающим в формате фуд-холла.
Еще одним ярким событием стал осмотр первой партии 20 газомоторных автобусов, которые закупили для МУП «ПАТП № 2». В числе преимуществ нового транспорта — наличие кондиционеров, низкий расход топлива, большой срок эксплуатации и наличие сервисной службы в Татарстане.
В тройке лидеров рейтинга также оказались глава Ульяновска Александр Болдакин и глава Перми Эдуард Соснин.
Напомним, в августе Ильсур Метшин занял первую строчку медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО. Тогда его медиаиндекс составил 19 тыс. 693 пункта.