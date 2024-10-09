СФ одобрил закон о лишении прав на 1,5 года за скрытые госномера

7 октября сообщалось, что комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до 1,5 года за использование устройств или материалов, препятствующих идентификации номерных знаков автомобилей. 1 октября Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.