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Лукашенко: Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия!

СНГ должно быть крепким союзом сильных, экономически самодостаточных суверенных государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 октября в Москве на саммите Содружества.

Лукашенко: «Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать! Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени!» Про борьбу с призраком, семью СНГ и союз сильных.

Лукашенко Александр
СНГ