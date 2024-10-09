Лукашенко: «Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать! Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени!» Про борьбу с призраком, семью СНГ и союз сильных.