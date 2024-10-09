Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН

«Сейчас начал работу первый комитет Генеральной ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что (это) абсолютно неприемлемо. И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража», — сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».