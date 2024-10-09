Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российским представителям не выдали визы США для участия в заседании ГА ООН

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Несколько представителей российской делегации не получили американские визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Источник: © РИА Новости

Первый комитет Генассамблеи ООН собирается каждый год после завершения общих прений на неделе высокого уровня. Комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

«Сейчас начал работу первый комитет Генеральной ассамблеи, и не всеми нашими представителями были получены визы. Мы считаем, что (это) абсолютно неприемлемо. И мы об этом говорим очень активно в комитете по сношениям со страной, принимающей штаб-квартиру ООН, и мы говорим о главном, о необходимости запуска арбитража», — сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

дипломатия
скандалы