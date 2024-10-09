FT узнала о возможной отмене запрета на экспорт беспилотников на Украине

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить дронами все боевые подразделения в конце 2022 года. По его словам, в 2023 году на вооружение российской армии поступило 140 тыс. беспилотников, в 2024-м ожидается увеличение поставок «практически в десять раз». Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.