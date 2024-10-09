Работу летних веранд законодательно ограничат в Хабаровске и крае

В Хабаровском крае введут ограничения на работу сезонных веранд в заведениях общепита. Законопроект анонсировали в официальном Telegram-канале Законодательной думы региона.
Как сообщили в краевом парламенте, 9 октября состоялось заседание комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, в рамках которого депутаты подняли вопрос сезонных залов в ресторанах и кафе. Формат становится популярнее с каждым годом, однако нормативная база, которая позволяет регулировать такие веранды, на сегодняшний день отсутствует.
Участники заседания внесли ряд предложений, способных ввести летние веранды в правовое поле. В первую очередь, владелец заведения должен обладать правом на землю, где располагается такой зал — в случае принятия закона самовольные пристройки будут запрещены. Также веранда должна прилегать к стационарному зданию и не может находиться в многоквартирном жилом доме кроме тех случаев, когда она повёрнута к улице. «Режим работы сезонного зала не может быть дольше, чем у заведения, к которому он относится», — добавили парламентарии условие в список предложений.