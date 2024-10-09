До конца года в Челябинской области газ получат еще 23 населенных пункта

Благодаря этому, например, газ в прошлом году пришел в поселки, где его никогда раньше не было. Счастью жителей Агаповского, Варненского, Еткульского, Кизильского и других районов не было предела. Региональная программа газификации позволит также модернизировать газораспределительные станции, которые не справляются с появлением большого количества новых домов. Это касается Сосновского района, села Долгодеревенского, Кыштыма и Карабаша, Южноуральска и Кунашака. Большое подспорье и догазификация. Для тех сельских жителей, кто не в состоянии оплатить подведение внутридомовых коммуникаций, разработана обширная система региональной поддержки. Субсидию на покупку оборудования могут получить одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи, участники Великой Отечественной войны, семьи мобилизованных и контрактников, заключивших контракт с Минобороны для участия в СВО. Во многих районах такую помощь от областного правительства приняли с большой благодарностью. «Никакой волокиты, нужно только написать заявление и принести документы, мы очень рады такой возможности», — говорят южноуральцы.