До конца года в Челябинской области газ получат еще 23 населенных пункта

Наличие газа — важный элемент комфортной жизни для владельцев частного дома. На Южном Урале таких домовладельцев много, и их многолетние мечты о собственной газовой трубе активно сбываются благодаря политике губернатора Алексея Текслера. Уровень газификации в Челябинской области составляет 77,7%, что превышает средний показатель по стране, и темпы не сбавляются.
Задача, которую глава региона ставит перед профильными ведомствами, — через 10 лет довести показатель до 90%.
«Газификация — проблема, которая волнует многих. Работа ведется по трем направлениям: газификация населенных пунктов, где газа раньше не было, догазификация поселков и деревень, где газопровод построен, но доводить его до своих участков приходилось самим жителям, и реконструкция газовых станций, у которых не хватает мощности для новых абонентов», — озвучивал ранее Алексей Текслер.
Ежегодное финансирование позволило только в 2023 году построить более 800 километров газовых труб, из них около 400 километров в рамках догазификации.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО.
Благодаря этому, например, газ в прошлом году пришел в поселки, где его никогда раньше не было. Счастью жителей Агаповского, Варненского, Еткульского, Кизильского и других районов не было предела. Региональная программа газификации позволит также модернизировать газораспределительные станции, которые не справляются с появлением большого количества новых домов. Это касается Сосновского района, села Долгодеревенского, Кыштыма и Карабаша, Южноуральска и Кунашака. Большое подспорье и догазификация. Для тех сельских жителей, кто не в состоянии оплатить подведение внутридомовых коммуникаций, разработана обширная система региональной поддержки. Субсидию на покупку оборудования могут получить одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи, участники Великой Отечественной войны, семьи мобилизованных и контрактников, заключивших контракт с Минобороны для участия в СВО. Во многих районах такую помощь от областного правительства приняли с большой благодарностью. «Никакой волокиты, нужно только написать заявление и принести документы, мы очень рады такой возможности», — говорят южноуральцы.
ПЛАНЫ ДО КОНЦА ГОДА.
В этом году газ придет в населенные пункты 12 муниципалитетов. К сегодняшнему дню уже газифицированы поселок Базарский Агаповского района, поселок Выдрино Уйского района, поселок Харино Красноармейского района. Высокая степень готовности к подключению: поселки Зуевка, Заозерный, Константиновка Копейского городского округа; поселок Харьковский и село Новоянгелька Агаповского района; деревни Малая Ультракова и Абдырова Аргаяшского района; поселок Новоамурский Брединского района; поселки Браиловский, Кацбахский, Заря, Урал Кизильского района; деревня Султаново Кунашакского района; поселок Большеникольское Октябрьского района; деревни Бухарино и Шимаковка Сосновского района; поселок Осиповка Троицкого района; село Вандышевка Уйского района; поселок Клубовка Чесменского района.
Подключиться к голубому топливу в рамках программы догазификации смогут 17 тысяч домовладений. А также такую возможность получат дома, расположенные на территориях садовых товариществ, — это востребованная услуга, на нее поступило более 340 заявок.
По словам губернатора, в этом году муниципалитеты получили на строительство газопроводов и газовых сетей (в том числе проектно-изыскательские работы) более 900 миллионов рублей. «В результате будет выполнено строительство газопроводов для газификации 23 населенных пунктов, ранее не обеспеченных природным газом, что позволит выполнить подключение домов граждан к газу в рамках догазификации. Наша задача: работу по газификации и догазификации продолжать динамичными темпами, чтобы больше населенных пунктов было газифицировано», — отметил Алексей Текслер.