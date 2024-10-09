«Никаких кадровых перестановок»: губернатор встретился с руководством «Крыльев Советов»

«Провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды “Крылья Советов”. Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в “Крыльях” опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат», — сообщил глава региона.
Вячеслав Федорищев при этом отметил, что «место, которое сейчас занимают “Крылья”, не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды». Перед ней стоит цель занять по итогам чемпионата минимум восьмое место.
Также губернатор акцентировал внимание на том, что трансферную работу необходимо вести не только экономически эффективно, но и так, чтобы сохранять ведущих игроков. Кроме того, он отметил важность развития системы работы со своими молодыми футболистами, которые из академии «Крыльев» должны пробиваться в основной состав.
«Обсудили также, какая дополнительная помощь “Крыльям” нужна, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать “Крылья Советов”, чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», — заключил глава региона.
Напомним, Вячеслав Федорищев анонсировал встречу с представителями клуба после появления слухов о готовящихся кадровых решениях. Так, ранее появлялась информация, что на посту главного тренера ФК «Крылья Советов» Игоря Осинькина может сменить Сергей Игнашевич. Дирекция клуба ее опровергала. Также в СМИ сообщалось, что Герман Ткаченко, руководящий агентством ProSports Management, может получить должность или вернуть свое влияние на спортивные процессы в самарском клубе.