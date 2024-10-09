«Никаких кадровых перестановок»: губернатор встретился с руководством «Крыльев Советов»

Также губернатор акцентировал внимание на том, что трансферную работу необходимо вести не только экономически эффективно, но и так, чтобы сохранять ведущих игроков. Кроме того, он отметил важность развития системы работы со своими молодыми футболистами, которые из академии «Крыльев» должны пробиваться в основной состав.