На Кубани поручили школам и детсадам провести беседы о вреде квадробинга

В документе отмечают, что квадробинг может быть как обычной игрой, так и выражением переживаний травматического характера, проблем с мыслительной деятельностью детей, следствием инфантилизма, вариантом эмоционально-личностного расстройства. Кроме того, увлечение может говорить о личностной незрелости, трудностях самоидентификации, неустойчивой самооценке, о нарушении детско-родительских взаимоотношений.