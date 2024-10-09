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На Кубани поручили школам и детсадам провести беседы о вреде квадробинга

Власти Кубани направили в школы и детсады рекомендации о беседах с детьми о вреде квадробинга.

На Кубани поручили школам и детсадам провести беседы о вреде квадробинга. Один из муниципалитетов получил рекомендации от комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации региона.

«Просим организовать работу по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, в том числе в виде негативных проявлений их участия в таком движении как квадробинг», — цитирует текст документа телеканал «Краснодар».

Во время беседы рекомендуют рассказать о нарушениях норм и правил квадроберами в общественных местах. Кроме того, на лекциях предлагают обсудить самореализацию, способы общения со сверстниками и развитие личностных качеств.

В документе отмечают, что квадробинг может быть как обычной игрой, так и выражением переживаний травматического характера, проблем с мыслительной деятельностью детей, следствием инфантилизма, вариантом эмоционально-личностного расстройства. Кроме того, увлечение может говорить о личностной незрелости, трудностях самоидентификации, неустойчивой самооценке, о нарушении детско-родительских взаимоотношений.

Беседы рекомендуют проводить и с детьми, и их родителями. Специалисты считают, что взрослые не должны поддерживать увлечение квадробингом.

В школе № 6 станицы Новоалексеевской Курганинского района уже провели тематический классный час. Пост в соцсетях разместил и детский сад № 7 в Абинске. В учреждении также провели беседу о вреде квадробинга.