Додон рассказал, почему Запад хочет помочь Санду удержать власть

«Заинтересованность некоторых политических игроков Запада в контроле над Молдавией настолько велика, что они предпринимают отчаянные шаги, чтобы любой ценой удержать Майю Санду у власти. Она их политический исполнитель, именно она позволила им взять страну под ярмо и подготовить ее к вступлению в НАТО», — заявил Додон.