Додон рассказал, почему Запад хочет помочь Санду удержать власть

«Заинтересованность некоторых политических игроков Запада в контроле над Молдавией настолько велика, что они предпринимают отчаянные шаги, чтобы любой ценой удержать Майю Санду у власти. Она их политический исполнитель, именно она позволила им взять страну под ярмо и подготовить ее к вступлению в НАТО», — заявил Додон.
По его словам, иностранные высокопоставленные лица могут бросить вызов принципам демократии и позволить себе напрямую влиять на избирательный процесс в нашей стране. Додон полагает, что Молдавия только выиграет в экономическом и социальном плане, если откажется от соучастия во вражде между геополитическими лагерями.
«Под марионеточным руководством Молдавия стала колонией и площадкой для маневров в иностранных целях… Великие державы урегулируют свои конфликты и без нас. Для нас же жизненно важно не стать побочными жертвами насильственных процессов в регионе и не принести в нашу страну раскол, нищету, ненависть и войну», — добавил молдавский политик.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.