Свердловский минтранс приостановил работу над законом по единому цвету такси

Министерство транспорта Свердловской области не намерено вводить единую цветовую гамму для автомобилей такси в регионе в ближайшее время, рассказал на пресс-конференции глава ведомства Александр Толкачев. «Когда я увидел, насколько это сырой закон, мы конечно отложили его в сторону и сегодня не будем спешить с резкими движениями по требованию к тем людям, которые работают в сфере услуг такси. Мы понимаем, что это проблема очень серьезная, она назрела и ей надо заниматься», — сказал он.