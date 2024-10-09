Свердловский минтранс приостановил работу над законом по единому цвету такси

Господин Толкачев подчеркнул, что ведомству важно сохранить качество оказываемых услуг в сфере такси. «Иногда бывает такой внешний вид автомобилей, не говорю о внутреннем техническом состоянии. Нам надо работать над этим вопросом. Мы для себя должны выяснить, насколько самозанятые, которым мы дали возможность зарабатывать, пострадают, если мы будем переходить на требования», — пояснил министр.
Александр Толкачев добавил, что в ведомстве ожидают внесение поправок в федеральное законодательство, которые лишат региональные власти права на ввод требований по цвету такси.
Ранее в министерстве транспорта региона «Ъ-Урал» сообщили, что все легковые такси должны будут работать в едином цвете с марта 2031 года. В ведомстве подчеркнули, что соответствующее решение пока неокончательное. В конце сентября предлагаемые изменения обсудили специалисты министерства экономики и территориального развития области, представители таксопарков, агрегаторов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх. По итогам дискуссии было решено запросить данные у регионов, которые ввели единую цветовую гамму для автомобилей такси.