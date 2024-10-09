КС Грузии отклонил ходатайство президента о приостановке действия закона об иноагентах

Конституционный суд Грузии 29 августа приступил к предварительному рассмотрению четырех исков против закона об иноагентах, объединенных в одно делопроизводство. На заседаниях 29, 30 и 31 августа суд выслушал позиции сторон. Представители президента, оппозиционные депутаты, а также представители НПО и СМИ высказывали аргументы в пользу того, что закон противоречит 78-й статье конституции, согласно которой органы власти должны принять все меры для интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Они также настаивали на приостановке действия закона до принятия судом окончательного решения, что может занять длительный срок, а в конце года ожидается решение ЕС по вопросу начала переговоров с Грузией о вступлении в союз.