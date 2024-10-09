КС Грузии отклонил ходатайство президента о приостановке действия закона об иноагентах

«Не удовлетворить ходатайство истца о приостановке действия оспариваемых норм (закона об иноагентах — прим. ТАСС) до принятия окончательного решения судом», — говорится в тексте постановления.
В постановлении также уточняется, что двое судей — Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши — не были согласны с подобным решением. Кроме того, суд взял в производство указанное дело по существу.
Конституционный суд Грузии 29 августа приступил к предварительному рассмотрению четырех исков против закона об иноагентах, объединенных в одно делопроизводство. На заседаниях 29, 30 и 31 августа суд выслушал позиции сторон. Представители президента, оппозиционные депутаты, а также представители НПО и СМИ высказывали аргументы в пользу того, что закон противоречит 78-й статье конституции, согласно которой органы власти должны принять все меры для интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Они также настаивали на приостановке действия закона до принятия судом окончательного решения, что может занять длительный срок, а в конце года ожидается решение ЕС по вопросу начала переговоров с Грузией о вступлении в союз.
В качестве ответчиков выступали представители аппарата юридического комитета парламента, который был ведущим при рассмотрении законопроекта. Также суд выслушал представителей Минюста Грузии, отвечающего за исполнение закона, и лингвиста Манану Беридзе, которая была приглашена для разъяснения одной из самых спорных частей закона — термина «организация, проводящая интересы иностранной силы». Это определение заменило термин «агент иностранного влияния», но, по словам Беридзе, все еще несет негативную нагрузку. Также стороны имели возможность задать вопросы друг другу, что неоднократно приводило к спорам в зале суда.