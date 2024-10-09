Путин наградил узбекского дипломата орденом Дружбы

«Это человек известный. Человек, который очень много сделал в плане развития СНГ. Кроме этого, работая на различных должностях, Ильхом Туйчиевич сделал очень много для развития российско-узбекистанских отношений, он был послом в 2008 — 2010 годах в Москве. Я хочу поблагодарить Ильхома Туйчиевича за все, что было сделано, и выразить надежду на то, что его работа будет такой же эффективной, направленной на развитие СНГ».