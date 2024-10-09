Путин наградил узбекского дипломата орденом Дружбы

Российский лидер вручил ему эту награду в ходе прошедшего 8 октября этого года в Москве заседания Совета глав государств СНГ, в котором участвовал Шавкат Мирзиёев.
Нематов удостоен ордена Дружбы за большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между странами СНГ.
«Это человек известный. Человек, который очень много сделал в плане развития СНГ. Кроме этого, работая на различных должностях, Ильхом Туйчиевич сделал очень много для развития российско-узбекистанских отношений, он был послом в 2008 — 2010 годах в Москве. Я хочу поблагодарить Ильхома Туйчиевича за все, что было сделано, и выразить надежду на то, что его работа будет такой же эффективной, направленной на развитие СНГ».
Напомним, что Ильхом Нематов с января 2021 года является заместителем Генерального секретаря СНГ. В этой должности он курирует вопросы организации взаимодействия Исполкома Содружества с полномочными представителями государств-участников СНГ в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, координирует подготовку заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества Независимых Государств по вопросам экономического сотрудничества.
Кроме того, он отвечает за сотрудничество с международными организациями, развитие связей с их подразделениями и учреждениями по экономическим и правовым вопросам, координирует взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества.
До назначения в Исполнительный комитет СНГ Ильхом Нематов работал в МИД Узбекистана. В разное время возглавлял дипмиссии в Индии, России, США, Бразилии и Канаде. Был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел РУз.
Нематов имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан.