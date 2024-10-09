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Мэр Кудрявцев распорядился открыть шесть полос на двух мостах до конца года

Глава Новосибирска прокомментировал ситуацию с ремонтом Октябрьского и Димитровского мостов.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу возобновить шестиполосное движение на Октябрьском и Димитровском мостах. Срок обозначил — к концу текущего года.

«Впереди зима. Проезд по главным городским артериям, соединяющим два берега, затруднен. Один из подрядчиков затянул сроки и нарушил условия контрактов — пришлось с ним расстаться», — рассказал в личном телеграм-канале градоначальник.

Кудрявцев отметил, что дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, на Октябрьском — в декабре. «Это персональная ответственность моего первого заместителя. Еще один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле», — подчеркнул глава города.

В конце сентября мы сообщали, что мэрия Новосибирска ищет нового подрядчика для ремонта Димитровского моста: контракт с ООО «СК Дороги Сибири» расторгнут.