Мэр Кудрявцев распорядился открыть шесть полос на двух мостах до конца года

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу возобновить шестиполосное движение на Октябрьском и Димитровском мостах. Срок обозначил — к концу текущего года.
«Впереди зима. Проезд по главным городским артериям, соединяющим два берега, затруднен. Один из подрядчиков затянул сроки и нарушил условия контрактов — пришлось с ним расстаться», — рассказал в личном телеграм-канале градоначальник.
Кудрявцев отметил, что дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, на Октябрьском — в декабре. «Это персональная ответственность моего первого заместителя. Еще один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле», — подчеркнул глава города.
В конце сентября мы сообщали, что мэрия Новосибирска ищет нового подрядчика для ремонта Димитровского моста: контракт с ООО «СК Дороги Сибири» расторгнут.