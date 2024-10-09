Мэр Кудрявцев распорядился открыть шесть полос на двух мостах до конца года

Кудрявцев отметил, что дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, на Октябрьском — в декабре. «Это персональная ответственность моего первого заместителя. Еще один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле», — подчеркнул глава города.