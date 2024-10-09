Полпред президента в УрФО Артём Жога прибыл в Челябинск

В Челябинск с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога. Он планирует посетить оборонные заводы и другие объекты. Информация об этом появилась в Telegram-канале полпреда.



Артём Жога уже встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Политики обсудили социально-экономические показатели региона, реализацию поручений президента и проблемные вопросы.



«Сейчас нужно будет обратить внимание на формирование социально ориентированного бюджета на следующий год, поддержку военнослужащих, привлечение кадров в оборонно-промышленный комплекс, успешное прохождение отопительного сезона и завершение уборочной кампании. Кроме того, впереди нас ждут задачи по достижению новых национальных целей, поставленных президентом России», — подчеркнул Артём Жога.



Также полпред поблагодарил главу региона за помощь Ясиноватой и Волновахскому району ДНР. При содействии Челябинской области там отремонтировали более 40 объектов, были восстановлены два жилых дома в Авдеевке. Сдать их планируют в октябре.



«Челябинская область активно участвует в восстановлении Ясиноватой и Волновахи в ДНР. Работа проделана огромная. Я своими глазами видел, что было в этих городах, и что стало. Это огромный труд. Спасибо всем жителям Челябинской области за всё, что сделано и ещё будет реализовано», — отметил полпред.



Напомним, Владимир Путин подписал указ о назначении нового полпреда на Урале 2 октября. Жога, ранее возглавлявший Народный совет ДНР, сменил на посту Владимира Якушева, который был избран первым вице-спикером Совета Федерации.