В Петербурге могут появиться два новых праздника

Впрочем, без споров не обошлось. Депутат от фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин эмоционально заявил, что старейшее учебное заведение в Петербурге не СПбГУ, а Морской корпус Петра Великого (сегодня — Военно-морской институт, или Морской корпус им. Петра Великого), который был основан в Москве в 1701 году, а после перенесен в Петербург.