В Петербурге могут появиться два новых праздника

Обе инициативы с трибуны парламента презентовал представитель градоначальника в ЗакСе Константин Сухенко. «Можно, конечно, спорить, какой университет первый в России. Но мы — петербуржцы, и для нас ответ на дискуссионный вопрос очевиден», — зачитал господин Сухенко.
Впрочем, без споров не обошлось. Депутат от фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин эмоционально заявил, что старейшее учебное заведение в Петербурге не СПбГУ, а Морской корпус Петра Великого (сегодня — Военно-морской институт, или Морской корпус им. Петра Великого), который был основан в Москве в 1701 году, а после перенесен в Петербург.
Депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов отметил, что 300 лет назад Петр I основал не «государственный университет», а просто «Санкт-Петербургский университет» и предложил в названии праздника увековечить именно первую номинацию учебного заведения.
Более активную дискуссию вызвал законопроект о Дне героической защиты острова Сухо. «Батарея острова Сухо не только прикрывала “Дорогу жизни”, но также защищала базу Флотилии. 22 октября 1942 года на водной трассе в Ладожском озере прошло сражение с вражеской военной озерной десантной флотилией, ставшее судьбоносным моментом ожесточенной борьбы за “Дорогу жизни”», — говорится в пояснительной записке к документу.
Константин Сухенко отметил, что с предложением учредить новую памятную дату выступил бывший председатель Ленинградского городского Совета народных депутатов и председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Владимир Ходырев. Господин Ходырев ушел из жизни в конце июля.
Некоторые депутаты задались вопросом, почему выделена именно эта битва. «Почему именно обороне именно Сухо уделяется такое внимание?», — спросил Александр Рассудов. Спикер парламента Александр Бельский ответил, что депутаты, обсуждая и сравнивая битвы и их важность, «почему-то» не выходят с соответствующими законодательными инициативами.
Несмотря на активное обсуждение, оба законопроекта парламент одобрил почти единогласно.