В Красноярске главой Центрального района назначен Максим Орешников

Документа подписан, но пока еще не опубликован на официальном сайте мэрии. Известно, что Максиму Орешникову 47 лет, он коренной красноярец. По образованию юрист, окончил Красноярский государственный университет в 2000 году. Стаж работы в органах власти — более 20 лет. До того, как возглавить Центральный район, он был руководителем главного управления по физической культуре, спорту и туризму города — с июля 2023 по август 2024 года.