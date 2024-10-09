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На должность мэра Керчи отобрали двух кандидатов

За пост главы администрации Керчи будут бороться Валерий Писарев и Олег Каторгин.

Источник: Юрий Гоцанюк\Tg

В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы города. За нее будут бороться Олег Каторгин и Валерий Писарев. Изначально на пост мэра претендовал еще и Олег Шевченко, но по итогам работы комиссии он «сошел с дистанции».

Кандидатуры чиновников в дальнейшем будут рассмотрены Керченским городским советом, который проголосует за одного из них, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

«От работы главы администрации и его команды будут зависеть темпы социально-экономического развития города, чистота и порядок городских территорий, решение проблем, которые волнуют горожан», — подчеркнул Гоцанюк.

Надо сказать, что 9 октября на внеочередной сессии Симферопольского городского совета выбирали мэра крымской столицы. Главой администрации города во второй раз стал Михаил Афанасьев.