На должность мэра Керчи отобрали двух кандидатов

В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы города. За нее будут бороться Олег Каторгин и Валерий Писарев. Изначально на пост мэра претендовал еще и Олег Шевченко, но по итогам работы комиссии он «сошел с дистанции».
Кандидатуры чиновников в дальнейшем будут рассмотрены Керченским городским советом, который проголосует за одного из них, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
«От работы главы администрации и его команды будут зависеть темпы социально-экономического развития города, чистота и порядок городских территорий, решение проблем, которые волнуют горожан», — подчеркнул Гоцанюк.
Надо сказать, что 9 октября на внеочередной сессии Симферопольского городского совета выбирали мэра крымской столицы. Главой администрации города во второй раз стал Михаил Афанасьев.