Spiegel: заседание по Украине в формате «Рамштайн» отложили ради Байдена

The Washington Post сообщала, что на встрече на базе Рамштайн президент Украины Владимир Зеленский намерен еще раз представить свой «план победы». По словам источников издания, на этой встрече страны НАТО предложат Украине «более конкретные шаги» для будущего членства страны в альянсе. Первый раз Зеленский представил свой план в ходе визита в Вашингтон в сентябре, но он не произвел впечатления на администрацию США, назвавшую его «набором инициатив».