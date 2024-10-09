И снова здравствуйте: Михаил Афанасьев сохранил кресло главы администрации Симферополя

В среду, 9 октября, депутаты Симферопольского горсовета выбрали главой администрации Михаила Афанасьева. Об этом сам градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.
«Депутаты Симферопольского городского совета на внеочередной сессии поддержали мою кандидатуру на должность главы администрации города Симферополя».
Градоначальник поблагодарил парламентариев за оказанное доверие. Руководитель администрации заверил, что вместе со своей командой продолжит работать на благо Симферополя, чтобы делать крымскую столицу еще лучше.
Афанасьев добавил, что днем ранее получил много сообщений, а также комментариев с поддержкой и добрыми словами.
«Благодарю каждого из вас!», — написал глава Симферополя.
Как сообщалось ранее, во вторник, 8 октября, в Симферополе прошел конкурс на замещение должности главы администрации. Жителей призывали принять участие в онлайн-голосовании и поддержать кандидатов. В списке было три человека: действующий глава администрации Михаил Афанасьев, депутат Белогорского района Анатолий Тарасенко и генеральный директор АНО «Крым-Наш» Сергей Онищенко. Каждый кандидат представил свою программу развития Симферополя, а также рассказал о проблемах, которые считает наиболее актуальными, и предложил пути их решения. В итоге комиссия отобрала двух претендентов: Афанасьева и Тарасенко.
42-летний Афанасьев родился в Севастополе. И после окончания КФУ, где получил диплом юриста, прошел путь от юрисконсульта и помощника судьи Евпаторийского горсуда до министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Последние два с половиной года, с марта 2022, Афанасьев трудится главой администрации Симферополя. Именно с его легкой руки появился уникальный коточиновник Филимон Пчелкин.