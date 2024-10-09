И снова здравствуйте: Михаил Афанасьев сохранил кресло главы администрации Симферополя

Как сообщалось ранее, во вторник, 8 октября, в Симферополе прошел конкурс на замещение должности главы администрации. Жителей призывали принять участие в онлайн-голосовании и поддержать кандидатов. В списке было три человека: действующий глава администрации Михаил Афанасьев, депутат Белогорского района Анатолий Тарасенко и генеральный директор АНО «Крым-Наш» Сергей Онищенко. Каждый кандидат представил свою программу развития Симферополя, а также рассказал о проблемах, которые считает наиболее актуальными, и предложил пути их решения. В итоге комиссия отобрала двух претендентов: Афанасьева и Тарасенко.