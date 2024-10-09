Заседание на базе «Рамштайн» по Украине перенесли из-за изменившихся планов Байдена

Для начала отметим, что озвученный CNN список включает всего две позиции (что явно не может быть на самом деле). Не указан даже конкретный тип крылатой ракеты воздушного базирования. Если «список Каволи» на самом деле существует (а это еще и вовсе не факт), то в него наверняка должны входить несколько десятков (если не сотен) позиций, в которых детально были бы расписаны те или иные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также соображения по их боевому применению.