Иван Носков: «Мне не стыдно за проделанную работу»

— Уверенность есть. Но жителям нужно понять, что от них реализация программы тоже зависит. От каждого дзержинца. Приведу простой пример. Два года назад мы потратили на ликвидацию свалок в городских лесах около 50 миллионов рублей. Примерно столько же может стоить благоустройство двух десятков дворов. Или новый аттракцион в парке. Или ремонт нескольких дорог. Можно бесконечно вкладываться в город, но если со стороны жителей не будет понимания, содействия и бережного отношения к сделанному — это тупик. Ну и помощь тоже важна. Например, участие в голосовании по проекту «Вам решать!» и «Формирование комфортной городской среды». Это же очень просто — нажать кнопку и проголосовать, ничего не нужно делать и никуда не надо идти. А результат может быть очень серьёзным!