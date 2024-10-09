Иван Носков: «Мне не стыдно за проделанную работу»

2 октября депутаты Дзержинска приняли досрочную отставку главы города Ивана Носкова. Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Мы встретились с уже бывшим мэром города химиков, чтобы от первого лица узнать о причинах такого неожиданного для многих решения и подвести итоги работы за шесть лет.
Есть результат.
— Иван Николаевич, с каким чувством покидаете Дзержинск?
— С чувством выполненного долга. Мне не стыдно за проделанную работу, и я уверен, что она будет продолжена. Это если говорить как чиновник. А как человеку мне действительно немного грустно от расставания, я здесь встретил множество замечательных людей, друзей, коллег. Я знаю, что шесть лет точно прошли не зря, и они принесли результат: многое из того, что планировалось, задумывалось, реализовано.
Особенно была показательная история, когда перед началом Думы…
— То внеочередное заседание, которое было 2 октября?
— Да… Глеб Игоревич, мой первый заместитель, принёс на Думу программу, с которой я выступал перед депутатами перед назначением шесть лет назад… И получилось так, что всё, что было заявлено, практически на 100% выполнено.
— А какое-то личное воспоминание Дзержинск оставил в вашем сердце?
— Дзержинск — это один из самых удобных, красивых, один из самых перспективных городов России. Но самое главное — здесь действительно удобно. На сегодняшний день если где-то и встречать старость, то я точно хотел бы это сделать в Дзержинске.
Если говорить про работу, то каждый день я шёл на работу с удовольствием. И всё, что здесь происходило, было действительно для меня важно, интересно. И, честно говоря, складывается впечатление, что я здесь всю жизнь прожил. Эти шесть лет — не знаю, как правильно сказать, — но это прям интересно, интенсивно, классное было время.
— Многие жители города и депутаты, с которыми удалось пообщаться, положительно отзываются о вашей деятельности на посту главы города. Депутаты прямо говорили, что очень хотели бы проголосовать против вашего досрочного ухода…
— С одной стороны, мне это, конечно же, приятно, с другой — спасибо, что поддержали, в том числе и в этом начинании. Я поработал с двумя созывами городской Думы. И в целом с каждым депутатом мы всегда находили общий язык, приходили к совместному решению в сложных ситуациях, руководствуясь интересами города и большинства жителей. И — важно — во главе всего стоял здравый смысл.
— За шесть лет, мне кажется, каждые полгода появлялись слухи, что Носков уходит. Уходит в Нижний, уходит в Вологду, уходит опять в Нижний… Были ли какие-то основания для этих слухов?
— Я могу так сказать: каждые два-три месяца мне поступало какое-то предложение. И даже в тот день, когда я ехал работать в Дзержинск, поступило предложение по другому региону на достаточно серьёзную должность. Ещё одно из интересных предложений, которое я не принял, было в 2020 году, когда началась пандемия. Я посчитал, что уйти будет нечестно и некрасиво как по отношению к жителям, так и по отношению к своим руководителям.
Предложения действительно были всегда. Но 90% из того, что мне предлагали, и того, что озвучивалось публично, не соответствовало действительности.
— Но сейчас вы решили принять предложение?
— Есть решения, которые не обсуждаются. Вовремя прийти и вовремя уйти — это тоже важно.
— Кто может покинуть администрацию Дзержинска вместе с вами?
— У нас крепостного права нет. Каждый вправе выбирать, где ему работать. Если кого-то я лично буду звать, то на его место будет подготовлена замена. И это будет позиция, согласованная с действующим главой города Дзержинска и губернатором.
— Кстати, что вам сказал, что пожелал Глеб Сергеевич? Возможно, договорились о дальнейшем взаимодействии…
— Однозначно договорились о взаимодействии. Однозначно договорились о поддержании отношений. Глеб Никитин пообещал, что обязательно найдёт возможность приехать и поддержать меня, где бы я ни продолжил свою карьеру.
Уверен, что мы ещё не раз встретимся. Я с Дзержинском точно не рву связи и буду приезжать в Нижегородскую область тоже при любой удобной возможности.
А Глеб Сергеевич пожелал… не хорошей дороги… а хорошей работы! Мы с ним также проговорили, как дальше будет развиваться Дзержинск. И у нас здесь абсолютно совпали позиции о необходимости сохранения курса.
Время развития.
— Я живу 20 лет в Дзержинске. И пару лет назад очень необычно было впервые увидеть строительный кран, который возвышался над городом. Говорю как житель Дзержинска — за последние шесть лет сделано много, очень много… А что вам лично особенно дорого? Что из сделанного и достижений будете вспоминать через долгие годы?
— Особенно дорого, что удалось круто переломить настроение дзержинцев. Я помню, как скептически они относились к новому главе города ещё пять-шесть лет назад. Сейчас их требования существенно выросли, потому что многое стало для них нормой. Например, когда-то мы начинали ремонты дворов всего с трёх домов. Сейчас в год делается несколько десятков, и все равно кажется, что это немного. Причём и мне тоже так кажется (улыбается). Или, например, парк «Утиное озеро». На этом месте был заброшенный замусоренный лес, потом открылся парк, а потом жители стали требовать почистить озёра в парке. Это очевидный рост требований, а значит — рост качества и комфорта жизни. Это главное.
А если говорить о каких-то крупных проектах, то всего не перечислишь. Совершенно точно буду вспоминать и строительство школ, и ремонт магистралей, и строительство центра адаптивных видов спорта, и газификацию Пыры, и полную замену городского водовода и канализации. И многое другое.
— А ещё Дзержинск пропал из этих антиэкологических рейтингов…
— И это в том числе. Это были старые рейтинги, наследие прошлого и уже давно не соответствовало действительности.
А по поводу особенно дорогого… Я никогда так не мыслил. Чем хорош Дзержинск? Это не моногород, а город, в котором больше 250 производств. Это город, в котором очень развита культура. Это город с богатой архитектурой. Город, который находится в суперместе, здесь красивая природа. Сложно говорить, что это важнее, а это нет.
А вот из последних проектов, который меня сильно порадовал, — это проект благоустройства территории вокруг ДКХ. Дворец культуры химиков — это жемчужина города, его визуальная доминанта.
— А есть, что не получилось?
— Сказать, что совсем не получилось, нет. Есть вещи, которые трудно идут и не сделаны еще…
— Например?
— Реконструкция набережной Оки. Понимаю, жителям хотелось, чтобы сделали прогулочную зону. Но проблема сложнее — нужно сначала сделать берегоукрепление, очистные коммуникации, а потом уже наводить красоту.
Очень тяжело идёт у нас проект с реконструкцией Дома книги…
— Иван Николаевич, расскажите о судьбе бывшего кинотеатра «Родина». Что его ждёт?
— По «Родине» у нас очень долго шли суды. Собственник здания много лет ничего не делал, а потом пытался биться в судах… Но в итоге всё решилось в нашу пользу: здание оказалось в областной собственности, и сейчас будет передаваться в муниципальную. Уже проведено обследование, готовится проект реконструкции здания под Дворец бракосочетания — причём не только для Дзержинска, но и ближайших районов. Уверен, что в ближайшие год-два реконструкция начнётся.
— Есть что-то, чему вас научил Дзержинск? Какие уроки преподал?
— Не сказать, что были какие-то новые уроки… Скорее, убедился в важности тех принципов, которых я всегда придерживался. Первый: за свои слова надо отвечать! Как в детстве учили. И это, наверное, самое главное. Лучше ничего не обещать, лучше сказать нет, если ты понимаешь, что не сделаешь. А если уж сказал да, значит, надо брать и делать.
Второй — в любой ситуации нужно сохранять уважение друг к другу. Мы можем быть не согласны, у нас могут быть противоположные мнения, у нас могут быть противоречия… Но если люди относятся друг к другу уважительно, то можно найти решение любой задачи. И оно устроит всех.
— Три года назад указом Президента России Дзержинску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». 10 сентября открылась памятная стела. К сожалению, сейчас некоторые молодые люди и даже некоторые горожане среднего возраста не понимают, зачем это надо…
— Это из-за отсутствия воспитания. К сожалению, был в истории нашей страны такой период, когда школа выпала из воспитательного процесса, а дома, наверное, тоже не могли объяснить… В результате выросло поколение, которое действительно не до конца понимает значимость для нашей страны Победы в Великой Отечественной войне. И это как раз надо исправлять.
Но я вам другой пример приведу. Когда по моей инициативе восстанавливали Пост № 1 у Вечного огня, были сомнения, как это воспримут: родители скажут, что детей мучаешь, дети скажут, нам зачем… А оказалось всё наоборот. Это нужно. Дети с гордостью идут в почётный караул, стойко переносят трудности. А больше всего меня впечатлило, как рядом с Вечным огнём совсем маленькие ребятишки, 6−7 лет, параллельно играют в Пост № 1, повторяя движения почётного караула. Вот это как раз и есть пример воспитания.
Эти мальчишки и девчонки точно знают, зачем нужна стела «Город трудовой доблести», зачем нужно почётное звание. На них будет держаться будущее и города, и страны. А тех, кто так и не понял, мне их крайне жаль. Несчастные люди — без Родины, без флага.
Спортивный интерес.
— Дзержинск имеет богатые традиции паралимпийского спорта. Когда планируется открытие и что собой представляет центр адаптивных видов спорта?
— Что представляет собой центр, вы уже в этом году увидите сами. Это большой многофункциональный и современный спортивный комплекс, где смогут заниматься и люди с ОВЗ, и обычные спортсмены. Уверен, там вырастут новые чемпионы, все условия для этого созданы.
— Вейк-парк, регби… Иван Николаевич, откуда интерес к таким экзотическим видам спорта в Дзержинске? Это ваша инициатива или находились энтузиасты?
— Ещё скалолазание, мотоциклетный спорт (улыбается). У меня интерес ко всем видам спорта. В разное время занимался и занимаюсь хоккеем, горнолыжным спортом, ездой на буерах и велосипеде. Парусным спортом я занимался с детства и считаю, что это очень полезный спорт для ребят. Я считаю, у человека, а особенно у ребёнка, должен быть максимально широкий выбор спортивных секций. Тогда будет и интерес к спорту вообще, а значит, к здоровому образу жизни. Не факт, что они будут профессиональными спортсменами и олимпийскими чемпионами, но навык останется на всю жизнь.
Кстати, я не занимался вейком. Но у нас уникальное озеро Святое, которое является идеальной площадкой для этого вида спорта. Специалисты говорят, что таких мест в России два-три, а в мире — не больше двух десятков. Надеюсь, с каждым годом число воспитанников спортсекций Дзержинска будет расти.
— Иван Николаевич, знаю, что вы большой поклонник мотокросса…
— Когда учился в школе, мотокросс — это была тема ДОСААФа и подготовка к службе в армии в первую очередь. И так сложилось, что сегодня на полях сражений СВО кроссовый мотоцикл, эндуро стали одними из самых главных транспортных средств штурмовиков. Если я в детстве воспринимал мотоцикл как возможность просто с двигателем покопаться, а уже катание — это как бонус, то сегодня этот навык, оказывается, нужен любому бойцу.
Кроме того, развитие мотокросса имеет прямое значение для города. Сегодня не сложно купить мотоцикл, и мы видим, сколько ездит любителей по лесам, сколько аварий… И вот как раз этих ребят, городское хулиганьё, надо было вытащить оттуда и отправить на безопасную трассу для гонок.
Если говорить о поддержке мотодвижения в целом, наша задача была вытащить его из подворотни. Сделать так, чтобы это было красиво, достойно. И сегодня мы видим, что достаточно большое количество людей ездит на мотоциклах с уважением друг к другу, автомобилистам, пешеходам…
Так, наверное, можно о каждом виде спорта сказать… У нас развивается конный спорт — это большая редкость и большая ценность для города. Есть планы по строительству биатлонного комплекса…
— При вашем и Евгения Борисовича Люлина участии ФК «Химик» получил по сути новую жизнь. Команда показывает отличные результаты. Но мы часто были свидетелями, что с уходом увлечённых людей уходят и успехи. Болельщики переживают, что «Химик» может вновь постигнуть судьба…
— Ну, это целиком и полностью зависит от игроков и тренеров. Они же показывали отличную игру не потому, что мы с Евгением Борисовичем сидели на трибунах. А болельщикам я советую не переживать, а продолжать так же активно поддерживать свою команду. Уверен, у «Химика» большое футбольное будущее.
— Дзержинск — город рабочий. Но рабочих рук сейчас не хватает. Решение кадрового вопроса — комплексная задача. Расскажите, что администрация города делает для взращивания и привлечения специалистов.
— Нам удалось объединить усилия с руководителями промышленных предприятий и учебными заведениями города. В школах открыли профильные классы, техникумы совместно с предприятиями участвуют в проекте «Профессионалитет», открываем образовательные кластеры для подготовки специалистов. Сами предприятия расширяют производства, открывают новые. Согласитесь, сложно привлекать специалистов при отсутствии рабочих мест. Так что это большая совместная работа, которая, надеюсь, будет продолжена.
— Жители города просили спросить: какова судьба детского лагеря «Космос», который в этом году мэрия приняла от завода им. Свердлова?
— Сейчас он находится в управлении муниципалитета. Передача из федеральной собственности в муниципальную — это объективно не быстрый процесс. Он может занять не один год… Но на самом деле есть несколько перспективных площадок, которые Дзержинск в скором времени должен получить в собственность. Их как раз можно занять под детские лагеря. Более того, есть намерение сделать лагерь в Дивееве для ребят из Дзержинска.
— В Дивееве?
— Да. А вообще… Если будет возможность взять участок под детский оздоровительный лагерь на Горьковском море, или в любом другом красивом зелёном месте, надо брать не раздумывая.
— Вы сами были в лагере в детстве?
— Конечно. Всё своё детство я провёл либо в пионерском, либо в спортивном лагере. Все три смены. И считаю это правильным. Это лучшие детские воспоминания. Это же самостоятельная, почти что взрослая жизнь и целых три месяца приключений.
Проект века.
— Программа «Дзержинск 100» по подготовке к юбилею очень масштабная. Есть уверенность, что она будет доведена до конца?
— Уверенность есть. Но жителям нужно понять, что от них реализация программы тоже зависит. От каждого дзержинца. Приведу простой пример. Два года назад мы потратили на ликвидацию свалок в городских лесах около 50 миллионов рублей. Примерно столько же может стоить благоустройство двух десятков дворов. Или новый аттракцион в парке. Или ремонт нескольких дорог. Можно бесконечно вкладываться в город, но если со стороны жителей не будет понимания, содействия и бережного отношения к сделанному — это тупик. Ну и помощь тоже важна. Например, участие в голосовании по проекту «Вам решать!» и «Формирование комфортной городской среды». Это же очень просто — нажать кнопку и проголосовать, ничего не нужно делать и никуда не надо идти. А результат может быть очень серьёзным!
— Обещаете приехать на 100-летие Дзержинска?
— Обязательно. Приложу все силы, где бы ни находился. И очень надеюсь, что меня пригласят (улыбается).
— Иван Николаевич, что пожелаете своему преемнику?
— Как и любому другому человеку, пожелаю уважения к себе и людям. Держать своё слово. Лишний раз не обещать и уметь отказать. А если пообещал, то надо делать. И оправдывать доверие тех людей, для кого ты это делаешь.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что Иван Носков назначен первым заместителем главы Самары.