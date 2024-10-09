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Рабочая встреча Алексея Текслера и Артема Жоги: акцент на социальный бюджет и поддержку военнослужащих

Текслер и Жога обсудили помощь Донбассу и инвестпроекты Челябинской области.

Источник: Пресс-служба губернатора

Губернатор Алексей Текслер и полпред Артем Жога обсудили на рабочей встрече социально-экономическую ситуацию в Челябинской области.

Глава региона доложил о подготовке к отопительному сезону. До конца этой недели тепло будет запущено во всех городах и районах.

Текслер также представил социально-экономические показатели: валовой региональный продукт вырос почти в два раза за последние пять лет. В этом году ожидается рост реальной заработной платы до 70 тысяч рублей.

Губернатор отметил открытие новых предприятий, таких как Челябинский завод троллейбусов и завод архитектурного стекла «Модерн гласс».

— В этом году откроем завод по производству минеральных удобрений в Карабаше, в следующем — цинковый завод в Верхнем Уфалее, — сказал Алексей Текслер.

Отдельное внимание было уделено помощи Донбассу и восстановлению подшефных городов. Более 50 социальных объектов восстановлено в Волновахе и Ясиноватой, начаты работы в Авдеевке.

Артем Жога отметил, что Челябинская область является сильным промышленным регионом с активным развитием новых инвестиционных проектов.

экономика