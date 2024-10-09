Законопроект о содержании домашних собак в Петербурге приняли в первом чтении

— Увеличить возраст щенка, до которого на него не будут распространяться правила о нахождении на поводке и в наморднике, с трех до шести месяцев. Далее исключить требование о нахождении собаки в наморднике вне места своего содержания в случае ее сопровождения владельцем, а также уменьшить расстояние, на котором разрешается выгуливать четвероногого у школ, детских садов и других социально значимых объектов, с 10 до трех метров, — рассказал депутат.