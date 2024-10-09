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Законопроект о содержании домашних собак в Петербурге приняли в первом чтении

Жители Северной столицы поучаствовали в общественных обсуждениях документа.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли законопроект о содержании домашних собак в Петербурге, сообщили в пресс-службе Мариинского дворца. До этого в городе проходили общественные обсуждения, в которых приняли участие владельцы питомцев. Они направили почти 900 обращений, в рамках которых не только критиковали представленные нормы, но и предлагали новые. О наиболее частых ранее в своем Telegram-канале сообщил парламентарий Денис Четырбок.

— Увеличить возраст щенка, до которого на него не будут распространяться правила о нахождении на поводке и в наморднике, с трех до шести месяцев. Далее исключить требование о нахождении собаки в наморднике вне места своего содержания в случае ее сопровождения владельцем, а также уменьшить расстояние, на котором разрешается выгуливать четвероногого у школ, детских садов и других социально значимых объектов, с 10 до трех метров, — рассказал депутат.

Кроме того, петербуржцы выступили за обязательное чипирование и обязательную регистрацию домашних собак. К слову, на сегодняшнем заседании прозвучала идея распространить чипирование не только на домашних, но и на бездомных собак.

закон