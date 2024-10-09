Вячеслав Федорищев 9 октября провел заседание правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 9 октября провел заседание регионального правительства, на котором обсуждали переход на одноуровневую систему местного самоуправления, кадровые вопросы и градостроительную политику.
— Перед нами стоят непростые задачи, в том числе по решению множества проблем областного центра. Назрел вопрос реформирования органов местного самоуправления, — отметил глава региона.
Сейчас в Самаре каждый из внутригородских районов является отдельным муниципалитетом, из-за чего процесс управления городским хозяйством неэффективен. Эту систему надо изменить, подчеркнул Вячеслав Федорищев, и перейти к одноуровневой системе местного самоуправления. Чтобы выполнить эту задачу, создадут рабочую группу.
В ход совещания Вячеслав Федорищев представил нового заместителя главы Самары Ивана Носкова, который ранее возглавлял город Дзержинск Нижегородской области. А на должность министра молодежной политики Самарской области по итогам открытого конкурса назначили Наталью Рогову. До этого она была проректором по воспитательной работе и молодежной политике Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Глава региона озвучил задачи, которые предстоит решать министерству, среди которых — реализация нацпроекта «Молодежь и дети» и решение проблемы оттока молодежи.
Участники совещания обсудили тему перераспределения полномочий в сфере градостроительной политики и рекламы между органами местного самоуправления и органами госвласти. Губернатор поручил подготовить проект закона, который будет регламентировать этот процесс.