Вячеслав Федорищев 9 октября провел заседание правительства Самарской области

В ход совещания Вячеслав Федорищев представил нового заместителя главы Самары Ивана Носкова, который ранее возглавлял город Дзержинск Нижегородской области. А на должность министра молодежной политики Самарской области по итогам открытого конкурса назначили Наталью Рогову. До этого она была проректором по воспитательной работе и молодежной политике Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Глава региона озвучил задачи, которые предстоит решать министерству, среди которых — реализация нацпроекта «Молодежь и дети» и решение проблемы оттока молодежи.