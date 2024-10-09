Вячеслав Федорищев заявил о реформах управления и градостроительной политики

Отдельно губернатор сказал, что для Самарской области крайне болезненным вопросом является отток молодежи. По данным Самарастата с 2017 по 2023 годы число молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет сократилось на 19%. Глава региона поставил задачу — преодолеть отрицательную динамику, создать такие условия, которые позволят молодым людям с самых ранних лет знать и использовать возможности для своего развития и самореализации в Самарской области.