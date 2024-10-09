Иранские депутаты попросили Совбез разрешить создание ядерного оружия

Иран вечером 1 октября нанес массированный ракетный удар по территории Израиля в ответ на израильские удары по лидерам проиранских группировок. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что удар был нацелен на военные и разведывательные объекты в Израиле, в частности на три военные базы. Тегеран назвал свои действия обоснованными, а удары — успешными.