The American Conservative: в армии США могут вернуть призыв

В статье, опубликованной осенью 2023 года в журнале U.S. Army War College, признается, что такой конфликт всего за две недели приведет к 50 000 жертвам — примерно столько же, сколько погибло за все 20 лет войны в Ираке и Афганистане. По оценкам авторов, США будут нести потери в размере 3600 человек в день, что потребует пополнения резервов на 800 человек в день.