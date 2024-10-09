The American Conservative: в армии США могут вернуть призыв

Согласно изданию, усилия Америки по ведению опосредованной войны на Украине терпят медленный, но мучительный провал. Он истощает запасы США и дает России богатый опыт в борьбе с многочисленными американскими системами вооружения — от танков Abrams до высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur. Поддержка Израиля Вашингтоном, кажущаяся безграничной, и действия Израиля на Ближнем Востоке еще больше истощают военные запасы США и требуют передислокации многочисленных военно-морских сил. В результате все американские авианосцы покинули свои базы в Восточной Азии, несмотря на бесконечные заявления о необходимости сдерживания Китая и — в случае необходимости — ведения «священной демократической» войны за Тайвань.
США вляпались по уши, даже не вступив в настоящую перестрелку, пишет Йост.
На фоне этих проблем глобальные амбиции США не становятся более скромными. Вместо того чтобы вернуться к традиционной американской Доктрине Монро (доктрина внешней политики США, принятая в 1823 году. — Прим. ред.) и сосредоточиться на гегемонии в Западном полушарии, сильные мира сего, вероятно, попытаются продолжить генеральную стратегию верховенства, пока все это не рухнет в результате той или иной катастрофы.
«Отличным» примером служит план Военно-морского флота США по расширению линейного флота с примерно 295 судов в настоящее время до 381 судна. Причем одновременно обсуждаются планы по консервации 17 вспомогательных судов, поскольку для их укомплектования не хватает моряков.
В разгар войны с терроризмом многие военные стратеги прониклись идеей гибридной войны. Она означает, что войны будущего, даже между государствами, будут похожи на операции по борьбе с повстанцами в Ираке и Афганистане. Но очевидно, что военный конфликт на Украине продемонстрировал, что вероятность ведения полномасштабной современной индустриализированной войны, требующей мобилизации широких слоев общества, вполне реальна.
По словам Йоста, кровавая бойня на Украине оказалась слишком масштабной, чтобы руководство США могло ее игнорировать. В результате появляется все больше предложений и дискуссий, касающихся того, как кардинально переориентировать не только военные структуры, но и все американское общество. Это необходимо для продолжения безуспешных попыток Америки управлять миром.
Россия уже убедилась в этом, когда ее первоначальное наступление на Украине обернулось промышленной войной на истощение. В конце 2022 года, пишет Йост, Россия потерпела значительные неудачи в Харьковской и Запорожской областях: ее малочисленные позиции были разгромлены стремительными украинскими наступлениями. Усвоив этот урок, она мобилизовала 300 000 человек и провела масштабную вербовочную кампанию.
В статье, опубликованной осенью 2023 года в журнале U.S. Army War College, признается, что такой конфликт всего за две недели приведет к 50 000 жертвам — примерно столько же, сколько погибло за все 20 лет войны в Ираке и Афганистане. По оценкам авторов, США будут нести потери в размере 3600 человек в день, что потребует пополнения резервов на 800 человек в день.
Как отмечают авторы, личный состав резерва, состоящий из бывших военнослужащих, которые не проходят активной подготовки, но при необходимости могут быть призваны на действительную службу, сейчас составляет примерно 76 000 человек. И все они будут необходимы примерно через месяц после начала конфликта. Для сравнения, в 1973 году такой резерв превышал 700 000 человек.
Поэтому неудивительно, что авторы говорят о необходимости восстановления воинской повинности в США.
Требования к войскам для проведения крупномасштабных боевых операций вполне могут потребовать переосмысления добровольческих формирований 1970-х и 1980-х годов и перехода к частичному призыву.
В июне 2024 года Центр новой американской безопасности опубликовал отчет, в котором авторы предлагали пересмотреть систему обеспечения безопасности США. Среди прочего они рекомендовали создать национальную базу данных, включающую информацию о состоянии здоровья, навыках и образовании всего населения, с тем чтобы в случае призыва в армию можно было более точно отбирать людей, обладающих необходимыми навыками.
Но, во-первых, такая база данных вызвала бы беспокойство из-за проблем с конфиденциальностью. Во-вторых, она дала бы правительству возможность и, следовательно, соблазн ввести воинский призыв не только для военных, но и для осуществления централизованного промышленного планирования военного времени.
И они, несомненно, воодушевились бы от возможности ознакомиться с национальным каталогом рабочей силы, чтобы просто заставить людей работать на производственных линиях.
Впрочем, подобные споры не ограничиваются научными размышлениями. Закон о полномочиях в сфере национальной обороны США от 2024 года содержит положения, касающиеся призыва — как в версии для палаты представителей, так и в версии для сената. В обеих версиях регистрация для участия в призыве будет автоматической, а в версии для сената есть дополнительные требования к женщинам регистрироваться для прохождения выборочной службы.
Это стало тревожным звоночком, который привел к значительной модернизации и рационализации процесса.
Тем не менее в нынешних американских реалиях модернизация или полное возобновление выборочной службы ничего не даст, кроме как молоток в руки американцам, которые и так рассматривают каждую проблему как гвоздь. США расположены не в Евразии, и им не нужно бояться быть втянутыми в промышленную войну на истощение, если только это не станет их собственным выбором.
Америке грозит надвигающаяся военная катастрофа и потенциальные войны на нескольких фронтах — региональные державы стремятся свести счеты на фоне слабости США. Разумеется, формула «для нас нет ничего невозможного», не соответствует действительности. Возобновление призыва в армии США практически неизбежно, если у внешнеполитического истеблишмента есть намерение сохранить наши быстро рушащиеся позиции в мире.