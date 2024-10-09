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Власти Узбекистана готовятся урегулировать статут афганских беженцев

В Узбекистане разрабатывают законопроект, который поможет беженцам, особенно тем, кто прибыл из Афганистана после 2021 года. Этот документ важен, потому что сейчас в стране нет чёткого законодательства о статусе беженцев и процедурах предоставления им убежища. Из-за этого многие афганцы, особенно дети, не могут получить официальный статус и доступ к базовым правам, например, к медицинской помощи или регистрации рождений.

Источник: Vaib.Uz

Об этом говорится в докладе ЮНИСЕФ, который посвящен положению детей и подростков в Узбекистане.

С момента развала правительства Исламской Республики Афганистан тысячи афганцев нашли убежище в Узбекистане, особенно в южных регионах, таких как Сурхандарьинская область. По данным правительства, только к ноябрю 2021 года в страну прибыло более 13 тысяч граждан Афганистана по краткосрочным визам. Однако из-за продолжающейся нестабильности на родине они не могут вернуться домой. Многие из этих людей нуждаются в международной защите, что подтверждает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются афганские беженцы в Узбекистане, является отсутствие национального законодательства, регулирующего вопросы беженцев и процедуры предоставления убежища. Нератификация Узбекистаном Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года усугубляет ситуацию. В стране не существует стандартных процедур для определения статуса беженцев, что значительно осложняет их доступ к основным правам и услугам. Особенно уязвимы в этой ситуации дети афганских беженцев, так как отсутствие признанного статуса усложняет процесс их регистрации при рождении, оставляя их в правовом вакууме.

Отсутствие легального статуса также ведет к экономическим трудностям для афганских семей. Многие из них сталкиваются с необходимостью регулярно продлевать визы и проходить регистрацию, что сопровождается финансовыми расходами, которые сложно покрывать в условиях ограниченного доступа к рабочим визам и трудоустройству. Это, в свою очередь, затрудняет доступ к медицинской помощи, жилью и питанию.

Законопроект о предоставлении убежища, который в настоящее время готовится правительством Узбекистана, призван устранить эти барьеры. Он создаст правовую базу для предоставления статуса беженца и обеспечит соблюдение международных стандартов в отношении прав человека и защиты беженцев. Это не только улучшит жизнь беженцев, но и укрепит позиции Узбекистана на международной арене как страны, готовой предоставить гуманитарную помощь и поддержку.

Законопроект является важным шагом вперед, однако впереди еще много работы по его внедрению и практической реализации. Введение такого закона даст возможность афганским гражданам, оказавшимся в Узбекистане, получить легальный статус, что обеспечит их доступ к основным правам и услугам, включая образование, здравоохранение и трудоустройство.

Таким образом, создание системы предоставления убежища в Узбекистане станет важнейшим компонентом комплексной стратегии по защите прав беженцев и реализации гуманитарных обязательств страны.