Власти Узбекистана готовятся урегулировать статут афганских беженцев

В Узбекистане разрабатывают законопроект, который поможет беженцам, особенно тем, кто прибыл из Афганистана после 2021 года. Этот документ важен, потому что сейчас в стране нет чёткого законодательства о статусе беженцев и процедурах предоставления им убежища. Из-за этого многие афганцы, особенно дети, не могут получить официальный статус и доступ к базовым правам, например, к медицинской помощи или регистрации рождений.