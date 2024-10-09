Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с Путиным

После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Но в 1998 году указом Президента России восстановлен как высшая государственная награда. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные, общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за «исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России», а также главы и руководители правительств зарубежных стран за «выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией».