«Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства… Сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности… У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации.