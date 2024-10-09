Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах

«Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства… Сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности… У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.