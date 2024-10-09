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Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации.

Источник: © РИА Новости

«Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства… Сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности… У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

экономика