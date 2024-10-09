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Виталий Хоценко заявил об открытии в Омске проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив

В среду, 9 октября 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в Москве с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым и обсудил открытие его проектного офиса в Омске.

Источник: РИА "Новости"

Его специалисты будут помогать омичам готовить заявки для дальнейшей подачи в Фонд и сопровождать их.

«В рамках фестиваля в Омске появились яркие муралы, которые высоко оценили наши жители. Поблагодарили за проведение арт-фестиваля и обсудили открытие у нас в регионе проектного офиса фонда, специалисты которого будут помогать готовить заявки для дальнейшей подачи в ПФКИ и сопровождать их. Это станет хорошим подспорьем для продвижения омских инициатив и проектов», — отметил Виталий Хоценко.

Напомним, что при поддержке администрации президента России и Президентского фонда культурных инициатив в этом году в Омске провели арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!».