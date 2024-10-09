Виталий Хоценко заявил об открытии в Омске проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив

«В рамках фестиваля в Омске появились яркие муралы, которые высоко оценили наши жители. Поблагодарили за проведение арт-фестиваля и обсудили открытие у нас в регионе проектного офиса фонда, специалисты которого будут помогать готовить заявки для дальнейшей подачи в ПФКИ и сопровождать их. Это станет хорошим подспорьем для продвижения омских инициатив и проектов», — отметил Виталий Хоценко.