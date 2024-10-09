Лукашенко рассказал, что его порадовало на саммите СНГ в Москве

«Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить вопросы глобального характера. Горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже — что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутренние (вопросы. — Прим. БЕЛТА) обсуждали, и откровенный был разговор без всяких обиняков», — отметил белорусский лидер.
«Вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы глобальные вопросы, и регионального характера, обсуждали. Также было единодушие во многом», — добавил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что в составе СНГ — мощнейшие и богатейшие ресурсами государства. «Поэтому это может быть мощным и эффективным региональным объединением, если мы приложим значительные усилия», — уверен он.
Как сообщалось БЕЛТА, в своем выступлении на саммите Александр Лукашенко предложил подумать, как более эффективно использовать потенциал региональной интеграции. «Общая цель понятна. Нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных суверенных государств. О равных условиях и уважении национальных интересов мы говорим постоянно. Многое уже сделано, но есть и к чему стремиться», — сказал глава государства.