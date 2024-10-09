Лукашенко рассказал, что его порадовало на саммите СНГ в Москве

«Вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы глобальные вопросы, и регионального характера, обсуждали. Также было единодушие во многом», — добавил Александр Лукашенко.