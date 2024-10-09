Путин: товарооборот России и Беларуси достиг отметки в $46,5 млрд

По его словам, сегодня белорусский президент будет награжден орденом Андрея Первозванного, который был учрежден Петром I за особые заслуги.
«В данном случае за особые заслуги в укреплении двухсторонних связей между Россией и Беларусью. Вы очень много для этого сделали», — отметил глава российского государства.
Путин обратил внимание, что сегодня у него и Лукашенко есть возможность поговорить о строительстве Союзного государства.
«Торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. Объем товарооборота 46,5 миллиарда долларов», — сказал он.
После чего напомнил, что прямые российские инвестиции в белорусскую экономику составили 4,5 миллиарда долларов и Россия занимает первое место по этому показателю.
Российский лидер особо отметил, что в последние годы между странами активно развивается промышленная кооперация в таких направлениях, как микроэлектроника, а с недавнего времени и авиастроение.
«Еще с советских времен Беларусь называли сборочным цехом СССР. Благодаря вашим усилиям эти определенные преимущества в области экономики, промышленного производства за Беларусью сохранились. Поэтому у нас есть возможность совместно дополняя друг друга двигаться вперед по всем этим и некоторым другим направлениям», — констатировал глава государства.
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