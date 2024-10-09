Путин: товарооборот России и Беларуси достиг отметки в $46,5 млрд

«Еще с советских времен Беларусь называли сборочным цехом СССР. Благодаря вашим усилиям эти определенные преимущества в области экономики, промышленного производства за Беларусью сохранились. Поэтому у нас есть возможность совместно дополняя друг друга двигаться вперед по всем этим и некоторым другим направлениям», — констатировал глава государства.