Губернатор назвал первоочередные задачи нового замглавы Самары Ивана Носкова

В Самаре новый первый заместитель главы города Иван Носков уже приступил к своим обязанностям. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал первоочередные задачи, которые стоят перед Носковым. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
«Сегодня обсудили приоритетные направления работы. Планов много, их надо реализовывать системно. Есть понимание, какие отрасли нужно серьезно усиливать», — рассказал Федорищев.
Так, первому замглавы предстоит привести в порядок дорожное хозяйство, заняться прохождением зимнего сезона и обновлением общественного транспорта. В ближайшее время Иван Носков подготовит свои предложения.
Глава региона пообещал со своей стороны оказать поддержку по ним. Напомним, Носков является бывшим мэром Дзержинска. Ранее ему прочили пост главы Самары вместо Елены Лапушкиной. Однако его назначили на должность заместителя.