Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея

Глава государства встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Президент подчеркнул, что первый визит У Вон Шика в качестве председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея в Казахстан является ярким свидетельством особых отношений между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамичное развитие многогранного сотрудничества с Южной Кореей, являющейся одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии.

Глава государства выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия, которое служит важным механизмом в деле дальнейшего укрепления политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

У Вон Шик поблагодарил Президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подтвердил приверженность углублению казахско-корейских отношений по всему спектру направлений.

Собеседники обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры.

Подчеркнута важность поддержания диалога на всех уровнях, включая встречи в рамках многосторонних площадок.

Читайте также:

Президент принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.