Вячеслав Федорищев встретился с первым замглавы Самары Иваном Носковым

О том, что Иван Носков занял пост первого заместителя главы Самары, губернатор сообщил сегодня, девятого октября, на заседании областного правительства. До недавнего времени Иван Носков был мэром Дзержинска. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщал о том, что чиновник продолжит карьеру в качестве главы Самары.