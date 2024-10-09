Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Федорищев встретился с первым замглавы Самары Иваном Носковым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Иваном Носковым, назначенным на пост первого заместителя главы Самары.

Источник: Коммерсантъ

«Сегодня обсудили приоритетные направления работы. Планов много, их надо реализовывать системно. Есть понимание, какие отрасли нужно серьезно усиливать», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, новому замглавы города предстоит решить задачи, связанные с дорожным хозяйством, подготовкой к зимнему сезону и обновлением общественного транспорта.

«Со своей стороны окажем поддержку по предложениям, которые Иван Николаевич подготовит в ближайшее время», — отметил Вячеслав Федорищев.

О том, что Иван Носков занял пост первого заместителя главы Самары, губернатор сообщил сегодня, девятого октября, на заседании областного правительства. До недавнего времени Иван Носков был мэром Дзержинска. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщал о том, что чиновник продолжит карьеру в качестве главы Самары.