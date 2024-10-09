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Путин оценил торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией

Путин сказал о темпе торговли между Россией и Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко оценил торгово-экономические отношения между странами, пишет БелТА.

Российский лидер обратил внимание на существующую возможность поговорить о развитии двусторонних отношений между Беларусью и Россией, а также о строительстве Союзного государства. От отметил частоту встреч с белорусским президентом и указал на значительную динамику. Говоря о торговле между Россией и Беларусью, Путин оценил ее темп.

— Торгово-экономические связи развиваются самым наилучшим образом, хорошими темпами, — сказал он.

Товарооборот между Россией и Беларусью составляет 46,5 миллиарда долларов в эквиваленте. Кроме того, страны продолжают развивать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, промкооперации, в том числе в микроэлектронике.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко и Путин проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября.

Тем временем тюльпаны начнут массово выращивать в лесхозах Беларуси.