Путин оценил торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией

Российский лидер обратил внимание на существующую возможность поговорить о развитии двусторонних отношений между Беларусью и Россией, а также о строительстве Союзного государства. От отметил частоту встреч с белорусским президентом и указал на значительную динамику. Говоря о торговле между Россией и Беларусью, Путин оценил ее темп.