Новые кассационные суды начнут работу в Казахстане с июля 2025 года

5 июля 2024 года Глава государства подписал Конституционный закон, предусматривающий создание самостоятельных кассационных судов.
— Принятый сегодня закон направлен на совершенствование порядка кассационного судопроизводства. Изменения и дополнения вносятся в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Административный процедурно-процессуальный кодексы и ряд других законов.
Так, законом предлагается исключить в кассационной инстанции стадию предварительного рассмотрения по гражданским и уголовным делам. Теперь граждане будут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу.
Также вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств. Судебные акты по административным делам теперь будут вступать в законную силу после их апелляционного обжалования.
— В связи с созданием самостоятельных кассационных судов, которые заработают с 1 июля 2025 года, изменится роль Верховного Суда. Его основным предназначением станет изучение и обобщение судебной практики и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды.
Кроме того, по административным делам заработает экстерриториальная подсудность по выбору истца. Это исключит коррупционные риски и повысит доверие к судам.