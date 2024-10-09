Новые кассационные суды начнут работу в Казахстане с июля 2025 года

— В связи с созданием самостоятельных кассационных судов, которые заработают с 1 июля 2025 года, изменится роль Верховного Суда. Его основным предназначением станет изучение и обобщение судебной практики и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды.