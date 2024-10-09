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Новые кассационные суды начнут работу в Казахстане с июля 2025 года

Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Источник: EL.kz

5 июля 2024 года Глава государства подписал Конституционный закон, предусматривающий создание самостоятельных кассационных судов.

— Принятый сегодня закон направлен на совершенствование порядка кассационного судопроизводства. Изменения и дополнения вносятся в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Административный процедурно-процессуальный кодексы и ряд других законов.

говорится в сообщении.

Так, законом предлагается исключить в кассационной инстанции стадию предварительного рассмотрения по гражданским и уголовным делам. Теперь граждане будут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу.

Также вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств. Судебные акты по административным делам теперь будут вступать в законную силу после их апелляционного обжалования.

— В связи с созданием самостоятельных кассационных судов, которые заработают с 1 июля 2025 года, изменится роль Верховного Суда. Его основным предназначением станет изучение и обобщение судебной практики и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды.

сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по административным делам заработает экстерриториальная подсудность по выбору истца. Это исключит коррупционные риски и повысит доверие к судам.