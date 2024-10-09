От «Катрины» до «Милтона». Как реакция на ураганы влияет на политический нарратив и выборы в США

Как утверждает издание, в последние годы взаимосвязь между стихийными бедствиями и политикой в Соединенных Штатах становится все более очевидной. Сейчас, когда страна столкнулась с последствиями урагана «Хелен» и готовится к надвигающемуся урагану «Милтон», политический ландшафт быстро меняется.
Нет никаких сомнений в том, что политика, связанная с ураганами, в последнее время находится в центре внимания в США, особенно учитывая последствия «Хелен» и мощь надвигающегося «Милтона». С началом восстановительных работ дискуссия приобретает политическую окраску, особенно при участии Дональда Трампа и Камалы Харрис.
Кроме того, команда Трампа использует тему стихийных бедствий для мобилизации поддержки, несмотря на то, что некоторые республиканцы возражают против такой риторики. Они считают, что федеральная помощь оказывается эффективно.
Тем временем Харрис участвует в восстановительных работах и опровергает в соцсетях заявления Трампа. Все это подчеркивая необходимость эффективного реагирования на стихийные бедствия в решающий предвыборный сезон.
Политические последствия стихийных бедствий
Исторически ураганы играли свою роль в политике США, и есть известные примеры, иллюстрирующие их воздействие. Последствия урагана «Катрина» в 2005 году доказали неэффективное реагирование на стихийные бедствия. Они вызвали массовую критику действий федерального правительства по оказанию чрезвычайной помощи. А хаотичная реакция FEMA на ураган «Эндрю» в 1992 году привела к значительным политическим последствиям для тогдашнего президента Джорджа Буша — старшего.
Стихийные бедствия часто служат переломным моментом для общественного мнения. Например, ураган «Сэнди» в 2012 году позволил тогдашнему президенту Бараку Обаме эффективно проявить себя в роли лидера во время кризиса, затмив своего оппонента-республиканца Митта Ромни. Очевидно, что ураганы иногда влияют на политическую риторику и успех на выборах. Это зависит от того, когда они обрушиваются на США и — что гораздо важнее — какой хаос вызывают и как с этим справляются федеральные власти.
Роль средств массовой информации и дезинформации
Освещение событий в СМИ играет важную роль в формировании общественного мнения во время ураганов.
Трамп активно использует соцсети для распространения информации о федеральных мерах реагирования на ураган «Хелен». Его заявления, опровергнутые как федеральными чиновниками, так и чиновниками штата, отражают растущую тенденцию распространения дезинформации. Это, по мнению Firstpost, подрывает общественное понимание и доверие.
Роль традиционных СМИ в освещении подобных заявлений сводится либо к противодействию, либо к усилению дезинформации.
Напряженность в отношениях между штатами и федеральными властями
Разделение ответственности между федеральным правительством и властями штатов еще больше усложняет политическую ситуацию, связанную с ураганами. Хотя Закон Роберта Стаффорда (о помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайной помощи) позволяет президенту объявлять о стихийных бедствиях и выделять федеральные средства, основную тяжесть мер по немедленному реагированию зачастую принимают на себя штаты. Это может привести к напряженности, особенно когда власти штатов считают, что федеральная помощь оказывается медленно или неадекватно.
Эти споры не только снижают эффективность восстановительных работ, но и отвлекают внимание от насущных потребностей пострадавших. Политики могут предпочесть политическое маневрирование эффективному управлению, что усложняет достижение хрупкого баланса, необходимого при реагировании на стихийные бедствия.
Будущее политики в отношении стихийных бедствий
Поскольку климат в США становится все более непредсказуемым, политика в отношении ураганов, вероятно, претерпит изменения.
Американцы все чаще требуют подотчетности от своих лидеров как во время подготовки к надвигающимся стихийным бедствиям, так и в процессе устранения последствий.
Ураганы становятся все более разрушительными, и политическим лидерам приходится решать двойную задачу: удовлетворять неотложные потребности при оказании чрезвычайной помощи и вести содержательную дискуссию о долгосрочных стратегиях в области изменения климата.
Продолжающийся политический дискурс вокруг урагана «Хелен» и приближающегося урагана «Милтон» — суровое напоминание о настоятельной необходимости более скоординированного и эффективного подхода к борьбе со стихийными бедствиями.