От «Катрины» до «Милтона». Как реакция на ураганы влияет на политический нарратив и выборы в США

Стихийные бедствия часто служат переломным моментом для общественного мнения. Например, ураган «Сэнди» в 2012 году позволил тогдашнему президенту Бараку Обаме эффективно проявить себя в роли лидера во время кризиса, затмив своего оппонента-республиканца Митта Ромни. Очевидно, что ураганы иногда влияют на политическую риторику и успех на выборах. Это зависит от того, когда они обрушиваются на США и — что гораздо важнее — какой хаос вызывают и как с этим справляются федеральные власти.