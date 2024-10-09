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В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

Источник: © РИА Новости

«Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить: далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — сказал зампред сербского правительства.

Он обратил внимание, что все перечисленные политические деятели выступают за мирные переговоры по Украине.

Как отметил Вулин, именно на этом фоне прошли беспорядки в Белграде и предпринята попытка «насильственных перемен».

За последние полгода были совершены покушения на нескольких крупных политиков. Так, Фицо подвергся нападению после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая — по нему открыл огонь местный писатель, его задержали.

На жизнь Трампа покушались дважды. Первая попытка произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, экс-главу Белого дома ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены, ликвидировали.

Вторая — 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным силовиков, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, прятавшемуся в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали.

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