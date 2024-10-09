В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение

«Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить: далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — сказал зампред сербского правительства.