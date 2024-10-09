В Белграде заявили, что на Орбана готовили покушение

«Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить: далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — сказал зампред сербского правительства.
Он обратил внимание, что все перечисленные политические деятели выступают за мирные переговоры по Украине.
Как отметил Вулин, именно на этом фоне прошли беспорядки в Белграде и предпринята попытка «насильственных перемен».
За последние полгода были совершены покушения на нескольких крупных политиков. Так, Фицо подвергся нападению после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая — по нему открыл огонь местный писатель, его задержали.
На жизнь Трампа покушались дважды. Первая попытка произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, экс-главу Белого дома ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены, ликвидировали.
Вторая — 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным силовиков, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, прятавшемуся в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали.