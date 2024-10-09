«Был разговор без обиняков». Лукашенко сказал о единодушии в СНГ по глобальным вопросам

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о единодушии на саммите СНГ при обсуждении глобальных вопросов, сообщает пресс-служба президента.
Так, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 9 октября Александр Лукашенко сказал, что его порадовало на состоявшемся накануне саммите СНГ. При этом белорусский лидер сказал об обсуждении на саммите глобальных вопросов и горячих точек.
— Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить вопросы глобального характера. Горячие точки на нашей планете, — сообщил он.
При этом Лукашенко сообщил, что на саммите отсутствовало расхождение по международной повестке.
— Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже — что у нас не было никаких расхождений по международной повестке, — отметил Лукашенко, обращаясь к Путину.
Также президент добавил, что на саммите СНГ обсуждались и внутренние вопросы.
— Откровенный был разговор без всяких обиняков, — оценил он.
Кроме того, Лукашенко отметил, что на саммите Путин много говорил об азербайджанско-армянском урегулировании, что было нормально воспринято заинтересованными сторонами.
— Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена, — указал белорусский лидер.
В целом, Лукашенко сказал о единодушии на саммите СНГ, прошедшем в Москве.
— Вчера мы глобальные вопросы, и регионального характера, обсуждали. Также было единодушие во многом, — прокомментировал президент Беларуси.
А резюмируя, Лукашенко указал на то, что в СНГ входят мощнейшие и богатейшие ресурсами страны. И на этом основании Содружество может быть мощным и эффективным региональным объединением.
— Если мы приложим значительные усилия, — подчеркнул он.
Напомним, что белорусский президент поддержал восстановление СНГ в прежнем составе.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о планах украинцев зайти в Беларусь: «Пусть попробуют. Мы их ждем».
Также президент России Владимир Путин оценил торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией.