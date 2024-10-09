«Был разговор без обиняков». Лукашенко сказал о единодушии в СНГ по глобальным вопросам

Так, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 9 октября Александр Лукашенко сказал, что его порадовало на состоявшемся накануне саммите СНГ. При этом белорусский лидер сказал об обсуждении на саммите глобальных вопросов и горячих точек.